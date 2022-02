Ucraina: Polonia, Slovacchia e Ungheria riceveranno ecuadoriani residenti senza visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha annunciato che gli ecuadoriani residenti in Ucraina potranno entrare in Polonia, Slovacchia e Ungheria senza visto Schengen. Lo ha riferito il ministro nel corso di una conferenza stampa informando di aver raggiunto un accordo con i tre governi europei per garantire una via di fuga sicura ai cittadini ecuadoriani residenti in Ucraina. Holguín ha inoltre annunciato che sono in corso colloqui con l'Unione Europea per il rilascio di visti di emergenza.(Brb)