Ucraina: Blinken, sanzioni imposte alla Russia avranno conseguenze severe (2)

- Il segretario di Stato ha anche commentato la situazione sul campo in Ucraina: secondo Blinken, la decisione della Russia di "alienare" l'Ucraina dopo il 2014 avrebbe ribaltato il sentimento dei cittadini di quel Paese nei confronti di Mosca: "Al momento, credo di poter dire che il 90 per cento degli ucraina detesta la Russia, e detesta certamente il presidente Putin", ha affermato il segretario. "La mia sensazione è che in un modo o nell'altro resisteranno con forza a qualsiasi tentativo di privarli della loro sovranità, della loro indipendenza e del loro governo". (Nys)