Ucraina: von der Leyen, negato alla Russia l'accesso ai mercati più importanti

- La Russia non avrà più accesso ai mercati finanziari più importanti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina. "Abbiamo approvato un pacchetto massiccio di sanzioni che avranno un impatto sull'economia russa e l'élite politica" di quel Paese, ha detto von der Leyen, spiegando che i settori colpiti sono quello finanziario, energetico, dei trasporti, del controllo sulle esportazioni, in aggiunta alle politiche dei visti. "Per quanto riguarda le sanzioni finanziarie, la Russia non avrà più accesso ai mercati più importanti. Prendiamo in considerazione il 70 per cento del mercato russo, ma anche aziende chiave dello Stato, incluse quelle del settore della difesa", e "questo comporterà una erosione delle basi dell'economia" della Russia. Inoltre, "l'oligarchia (russa) non potrà più custodire i propri capitali nei paradisi fiscali", ha spiegato la presidente della Commissione Ue. (segue) (Beb)