Ucraina: von der Leyen, negato alla Russia l'accesso ai mercati più importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adotteremo un divieto di esportazione a prodotti chiave, come il petrolio, rendendo impossibile per la Russia raffinare il petrolio", ha proseguito von der Leyen. Un terzo ambito di intervento è quello aerospaziale: "Non forniremo più le parti di ricambio per gli aerei nel settore dell'aviazione", ha annunciato la presidente della Commissione europea, secondo cui alla Russia verrà anche "impedito l'accesso alle tecnologie di punta". Per quanto riguarda invece i visti, "non ci sarà più un accesso privilegiato per i diplomatici e uomini d'affare in Europa". La presidente ha spiegato che queste misure sono coordinate con Regno Unito, Canada, Usa, Norvegia, Corea del Sud, Australia e Giappone. "L'unità è la nostra forza. Il Cremlino lo sa. Ha fatto di tutto per dividerci, ma non ci è riuscito, e ha ottenuto l'esatto opposto", ha evidenziato. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia "segna l'inizio di una nuova epoca": il presidente russo Vladimir "Putin cerca di sottomettere un Paese amico europeo, vuole riscrivere le cartine europee con la forza. Non potrà e non dovrà farcela", ha concluso von der Leyen. (Beb)