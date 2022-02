Ucraina: Consiglio europeo condanna ferma coinvolgimento Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna "fermamente il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione contro l'Ucraina e la invita ad astenersi da tale azione e a rispettare i suoi obblighi internazionali". E' quanto si legge nel quarto paragrafo delle conclusioni del Consiglio europeo sull'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. "L'Ue ha reagito in modo rapido e deciso al riconoscimento da parte della Russia delle sedicenti entità separatiste dell'Ucraina e al dispiegamento delle sue forze armate adottando in risposta misure restrittive", hanno scritto i leader. (segue) (Beb)