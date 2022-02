Ucraina: Consiglio europeo ribadisce sostegno a indipendenza e integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ribadisce il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Invita tutti i Paesi a non riconoscere le due sedicenti entità separatiste di Donetsk e Luhansk e a non facilitarle o assisterle in alcun modo. E' quanto si legge nel settimo paragrafo delle conclusioni del Consiglio europeo sull'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. "L'Ue è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà a sostenere l'Ucraina e il suo popolo insieme ai suoi partner internazionali, anche attraverso un ulteriore sostegno politico, finanziario, umanitario e logistico e una conferenza internazionale dei donatori. A seguito della decisione del dicembre 2016 dei capi di Stato o di governo dell'Ue, il Consiglio europeo riconosce le aspirazioni europee e la scelta europea dell'Ucraina, come affermato nell'accordo di associazione", hanno aggiunto i leader nelle conclusioni all'ottavo paragrafo. (Beb)