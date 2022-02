Ucraina: Unione africana condanna invasione russa, preservare il mondo da conflitto globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo alla riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata martedì scorso, l'ambasciatore ghanese presso le Nazioni Unite, Harold Agyeman, ha descritto gli sviluppi in corso come "preoccupanti", affermando che la situazione è motivo di preoccupazione non solo per l'Ucraina e i suoi vicini, ma per tutti. Anche l'ambasciatore keniota Martin Kimani ha espresso preoccupazione per i gravi rischi del conflitto che avvolge l'intera regione del Donbass in Ucraina, provocando gravi perdite di vite umane e una crisi di rifugiati, e ha chiesto la protezione dei civili dalle violazioni. L'ambasciatore gabonese Xavier Biang, da parte sua, ha affermato senza mezzi termini che l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina sono state attaccate e che uomini, donne e bambini nel Paese sono coinvolti in una "violenza omicida" nell'Ucraina orientale che sta portando a un esodo di massa che mette in pericolo la loro sicurezza. Nessuna posizione ufficiale è stata presa finora dalla Nigeria che, attraverso il suo ministero degli Esteri, si è limitata a rassicurare sulla sicurezza dei nigeriani presenti nel Paese e sulle misure adottate per garantirne l'incolumità e per facilitare l'evacuazione di coloro che desiderano partire. (segue) (Res)