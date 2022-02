Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con omologo polacco Rau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri polacco e presidente in esercizio dell'Osce Zbigniew Rau per discutere “dell'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina”. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha condannato fermamente l'ulteriore invasione russa dell'Ucraina come una flagrante violazione del diritto internazionale e in violazione dei principi e degli impegni dell'Osce. I due leader hanno promesso un coordinamento continuo per esortare la Russia a cessare immediatamente la sua azione militare contro l'Ucraina, ritirare le sue forze e perseguire la diplomazia per evitare ulteriori conflitti.(Nys)