Ucraina: Di Maio, Russia colpita in modo esemplare e massiccio da sanzioni

18 ottobre 2021

- La Russia sarà colpita “in modo esemplare e massiccio” dalle sanzioni imposte dall’Occidente. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai 1. “E solo un secondo pacchetto, siamo pronti a costruirne anche altri per far capire che l’atteggiamento russo è inaccettabile”, ha aggiunto il titolare della Farnesina in riferimento all’aggressione di Mosca nei confronti dell’Ucraina.(Res)