Ucraina: Osce annuncia "evacuazione temporanea" di tutto il personale

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha annunciato che "evacuerà temporaneamente" tutti i membri della sua missione internazionale dall'Ucraina il prima possibile. E' quanto si legge in una dichiarazione pubblicata dal segretario generale dell'Osce, Helga Maria Schmid, in cui afferma che la decisione è “dovuta ai combattimenti in corso e al deterioramento della situazione della sicurezza” nel paese. "L'impegno e il coraggio del personale dell'Osce sono lodevoli", si legge nella dichiarazione di Schmid. "L'Organizzazione ha prontamente istituito la Missione speciale di monitoraggio (Smm) nel 2014 e gli uomini e le donne devoti a questa missione sono stati i nostri occhi e le nostre orecchie imparziali sul campo in tutto il Paese", prosegue. Il segretario generale ha affermato che la decisione di evacuare “non è stata presa alla leggera" e che il trasferimento "dovrebbe essere temporaneo”, sottolineando che “abbiamo un'eredità di cui essere orgogliosi nel Paese. Non vediamo l'ora di riprendere le nostre missioni quando le circostanze lo permetteranno".(Rum)