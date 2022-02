Brasile: coronavirus, autorità concedono autorizzazione a uso emergenza farmaco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha concesso oggi l'autorizzazione all'uso in emergenza del farmaco utilizzato nella prevenzione della Covid-19, Evusheld. Prodotto dall'industria farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, secondo i produttori, il profilattico aumenta la resistenza contro le infezioni da nuovo coronavirus in pazienti immunodepressi. Il farmaco può essere usato da persone con oltre 12 anni e un peso superiore ai 40 chili. Evusheld è composto da due anticorpi monoclonali IgG1, il cilgavimabe e il tixagevimabe, ed è somministrato per via intramuscolare in unica soluzione. Gli anticorpi sintetici hanno la funzione di imitare l'azione degli anticorpi prodotti naturalmente dal corpo per contrastare il virus.(Brb)