Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken sente omologhi Lettonia, Lituania ed Estonia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics, il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis e il ministro degli Esteri estone Eva-Maria Liimets. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato gli Stati baltici per il loro fermo sostegno all'Ucraina e per aver ospitato le forze statunitensi e della Nato. Blinken ha condannato fermamente l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina e ha sottolineato l'importanza dell'unità degli Alleati per una risposta forte e rapida all'aggressione russa.(Nys)