Governo: Cdm delibera su leggi regionali (2)

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 27/12/2021 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022”; la legge della Regione Campania n. 31 del 28/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022”; la legge della Regione Campania n. 32 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania”; la legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2812/2021 “Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali”; la legge della Regione Calabria n. 43 del 28/12/2021 “Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SACAL S.P.A. da parte della SOCIETÀ FINCALABRA S.P.A. modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2007”; la legge della Regione Calabria n. 44 del 28/12/2021 “Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)”; la legge della Regione Lombardia n. 25 del 27/12/2021 “Legge di stabilità 2022-2024”; la legge della Regione Molise n. 6 del 29/12/2021 “Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Molise n. 7 del 29/12/2021 “Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali”; la legge della Regione Molise n. 9 del 29/12/2021 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”; la legge della Regione Molise n. 10 del 29/12/2021 “Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie gravi o rare, non trattabili nelle strutture sanitarie della regione Molise”; la legge della Regione Toscana n. 53 del 28/12/2021 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”; la legge della Regione Umbria n. 17 del 20/12/2021 “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”; la legge della Regione Basilicata n. 60 del 30/12/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 30/12/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2021)”; la legge della Regione Lombardia n. 26 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione 2022 - 2024”; la legge della Regione Sardegna n. 20 del 28/12/2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2021 e n. 31 del 1998.”; la legge della Regione Toscana n. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022”; la legge della Regione Toscana n. 55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l'anno 2022”; la legge della Regione Toscana n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 23 del 29/12/2021 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2022-2024”; la legge della Regione Liguria n. 21 del 29/12/2021 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)”; la legge della Regione Liguria n. 22 del 29/12/2021 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)”; la legge della Regione Liguria n. 23 del 29/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024"; la legge della Regione Lombardia n. 27 del 29/12/2021 “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”; la legge della Regione Marche n. 38 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”; la legge della Regione Marche n. 39 del 31/12/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”; la legge della Regione Puglia n. 50 del 30/12/2021 “Ratifica, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, modificato dall’articolo 1, comma 786, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di stabilità 2021), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza con deliberazione 30 novembre 2021, n. 2040”; la legge della Regione Puglia n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; la legge della Regione Sardegna n. 22 del 28/12/2021 “Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2020 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Umbria n. 18 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)”; la legge della Regione Umbria n. 19 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”. 