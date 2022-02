Ucraina: colloquio Putin-Macron su operazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo rende noto il Cremlino in una nota, precisando che la conversazione ha avuto luogo su richiesta della parte francese. La nota definisce come "serio e sincero" il colloquio fra i due capi di Stato, sottolineando che Putin ha fornito alla controparte francese "approfondite spiegazioni delle ragioni e delle circostanze che hanno portato a un'operazione militare in Ucraina”.(Rum)