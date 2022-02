Ucraina: colloquio Di Maio-Baerbock, comune condanna ad aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologa tedesca Annalena Baerbock. Lo rende noto la Farnesina, precisando che il tema della conversazione è stata “la grave e ingiustificata aggressione russa in Ucraina”. In un messaggio su Twitter si precisa che “Italia e Germania sono unite in ferma condanna alla violazione dell’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina: impegno per coordinamento costante con partner Ue e alleati della Nato per una risposta decisa e unitaria”.(Res)