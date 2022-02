Russia: proteste contro l'operazione militare in Ucraina, oltre 1.700 arresti in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.702 le persone arrestate in 53 città russe, di cui almeno 940 a Mosca, per le proteste organizzate contro l'intervento militare in Ucraina. Come riferito da Tatjana Usmanova, un'attivista dell'opposizione a Mosca, su Facebook l'aggressione militare "una disgrazia che da questo momento ci porteremo sempre con noi". “Voglio chiedere perdono agli ucraini. Non abbiamo votato per coloro che hanno scatenato la guerra", ha scritto l'attivista.(Rum)