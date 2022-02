Ucraina: Blinken, Russia intende accerchiare e minacciare Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato che "tutte le evidenze suggeriscono che la Russia intende accerchiare e minacciare Kiev e riteniamo che Mosca abbia sviluppato piani per infliggere diffuse violazioni dei diritti umani al popolo ucraino". Lo riferisce la "Cnn", riportando le affermazioni del capo della diplomazia di Washington nel corso di una riunione speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). "Le azioni della Russia sono un affronto alla democrazia, ai diritti umani, alla dignità umana. Per mesi, la Russia si è impegnata nella finzione della diplomazia insistendo sul fatto che non aveva intenzione di invadere l'Ucraina. Per tutto il tempo, il Cremlino ha preparato questo attacco a sangue freddo, la cui portata non si vedeva in Europa dalla seconda guerra mondiale", ha aggiunto.(Nys)