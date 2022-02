Ucraina: appello di Macron a Putin, fermare immediatamente operazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto all'omologo russo Vladimir Putin di interrompere immediatamente l'operazioni militari in Ucraina. I due capi di Stato hanno avuto una conversazione telefonica di cui ha dato notizia anche il Cremlino. "Dopo aver parlato con il presidente ucraino (Volodimyr Zelensky), e in coordinamento con quest'ultimo, il presidente (Macron) ha chiamato Vladimir Putin per chiedere l'immediata sospensione delle operazioni militari russe, rilevando che la Russia ha rischiato massicce sanzioni", ha fatto sapere invece l'Eliseo. (Frp)