Ucraina: Unione africana condanna invasione russa, preservare il mondo da conflitto globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana ha condannato l'invasione russa in Ucraina, esortando le parti in conflitto a dichiarare "un immediato cessate il fuoco" e ad aprire "senza indugio" un processo negoziale sotto l'egida delle Nazioni Unite. In un comunicato firmato dal presidente della Commissione Ua Moussa Faki Mahamat e dal presidente ad interim dell'organismo, il presidente senegalese Macky Sall, il blocco richiama "la Russia ed ogni altro attore regionale o internazionale al rispetto imperativo del diritto internazionale e dell'integrità e sovranità territoriale dell'Ucraina". Aprire "senza tardare negoziati politici" è per l'Ua urgente per "preservare il mondo dalle conseguenze di un conflitto globale", oltre che per "la pace e la stabilità nelle relazioni internazionali". La condanna dell'Unione africana arriva dopo ore in cui i Paesi del continente sono apparsi divisi sul conflitto avviato da Mosca. Gli unici governi ad aver condannato l'azione di Mosca sono stati finora quelli di Ghana, Kenya e Gabon, mentre Repubblica Centrafricana e Sudan - da tempo finiti nell'orbita russa - hanno manifestato il loro sostegno al presidente Vladimir Putin. Se infine la giunta al potere in Mali - altro Paese in orbita filorussa - non si è ancora dichiaratamente espressa sul conflitto, sui social media si moltiplicano i commenti che giustificano l'azione di Mosca e contestano la Francia. (segue) (Res)