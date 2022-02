Ucraina: buio e silenzio a Kiev, in vigore il coprifuoco notturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale dell'Ucraina, Kiev, si è fatta buia e silenziosa nella tarda notte di giovedì. Lo riferisce la “Cnn”, evidenziando che la tregua serale è in netto contrasto con una giornata segnata da esplosioni e sirene per i raid aerei. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato il coprifuoco dalle 22:00 alle 7 del mattino (ora locale), lasciando le strade deserte e molti edifici completamente al buio. I cittadini hanno spento le luci o tirato le tende. Anche il sistema di trasporto pubblico cittadino è stato chiuso per la notte, sebbene tutte le stazioni della metropolitana rimangano aperte per essere utilizzate come rifugi di emergenza.(Nys)