Ucraina: Di Maio, sbagliato ragionare al posto del popolo su destino Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai 1, ha sottolineato che “è sbagliato ragionare al posto del popolo ucraino” quando si discute del destino del paese, dopo che la Russia ha avviato un’aggressione a danno di Kiev. “Questi giorni si sparla di neutralizzazione, finlandizzazione, ma c’è un popolo che ha delle aspirazioni, che guarda al nostro modello sociale e che aspira ad entrare in organizzazioni sovrannazionali”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Servono sicuramente riforme e processi, ma questo non vuol dire che la Russia può decidere che l’Ucraina resti per semrpe uno stato cuscinetto o nella sua sfera d’influenza”, ha concluso.(Res)