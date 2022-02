Credito: Deutsche Bank e Commerzbank preoccupate per attacco russo contro Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank e Commerzbank, i principali istituti di credito della Germania, hanno espresso preoccupazione per l'attacco della Russia contro l'Ucraina. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Deutsche Bank ha comunicato di essersi preparata per “vari scenari” e di aver elaborato “piani di emergenza” per la crisi tra Mosca e Kiev. Allo stesso tempo, la banca ha evidenziato che, negli ultimi anni, ha ridotto “in maniera significativa” la propria esposizione alla Russia”. I rischi sono “sotto controllo”. L'amministratore delegato di Deutsche Bank e presidente dell'Associazione federale della banche tedesche (Bbd), Christian Sewing ha dichiarato che il settore bancario della Germania condanna “fermamente” l'attacco della Russia all'Ucraina. “Siamo uniti al governo federale e all'Unione europea quando si tratta di sanzioni”, ha aggiunto l'Ad. Sewing ha quindi evidenziato: “L'aggressione che viola il diritto internazionale e l'attacco a un Paese non devono passare inosservati nel 21mo secolo”. Da Commerzbank si fa sapere che l'istituto di credito è preparato per “vari scenari” nel conflitto tra Mosca e Kiev. La banca ha aggiunto che il proprio impegno in Russia e Ucraina “è gestibile ed è stato già notevolmente ridotto negli ultimi anni”. Secondo i dati della Bundesbank, i crediti delle banche tedesche nei confronti della Russia ammontano a circa 6,03 miliardi di euro. Per il Bdb, la maggior parte degli istituti di credito della Germania è stata “riluttante a impegnarsi in Russia negli ultimi anni a causa delle sanzioni in vigore dal 2014”, a seguito dell'annessione della Crimea da parte di Mosca. (Geb)