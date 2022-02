Ucraina: Consiglio europeo, ok a ulteriori sanzioni a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha raggiunto le conclusioni sull'aggressione della Russia all'Ucraina. "Il Consiglio europeo oggi concorda ulteriori misure restrittive che imporranno alla Russia conseguenze massicce e gravi per la sua azione, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati", si legge nel testo al paragrafo 5. "Queste sanzioni riguardano il settore finanziario, i settori dell'energia e dei trasporti, i beni a duplice uso, nonché il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, la politica dei visti, elenchi aggiuntivi di cittadini russi e nuovi criteri di inserimento nell'elenco. Il Consiglio adotterà senza indugio le proposte preparate dalla Commissione e dall'Alto rappresentante" dell'Ue per la politica estera e di sicurezza. "Il Consiglio europeo chiede la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche che riguarderà anche la Bielorussia", hanno aggiunto i leader al paragrafo 6. (Beb)