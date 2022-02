Governo: Cdm delibera su leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 24 febbraio 2022, alle ore 11:20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi. segretario, il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 27/12/2021 “Legge provinciale di stabilità 2022”, in quanto talune disposizioni in materia di pubblico impiego, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; la legge della Regione Lombardia n. 24 del 27/12/2021 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2022”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, dell’ecosistema e della concorrenza, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione; la legge della Regione Sicilia n. 35 del 27/12/2021 “Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023”, in quanto talune disposizioni ponendosi in contrasto con la normativa statale ed eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 3, 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione; la legge della Regione Calabria n. 41 del 28/12/2021 “Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici). Proroga termini”, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, violano l'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; la legge della Regione Calabria n. 42 del 28/12/2021 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico)”, in quanto talune disposizioni in materia di finanza pubblica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; la legge della Regione Toscana n. 52 del 28/12/2021 “Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000”, in quanto talune disposizioni in materia di paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione; la legge della Regione Valle Aosta n. 35 del 22/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze assegnate alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 “Legge di stabilità regionale 2022”, in quanto talune disposizioni in materia di fonti rinnovabili, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 41, 97, 117, primo comma, secondo comma, lett. e) e lett. s) e terzo comma della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”, in quanto talune disposizioni in materia di edilizia, tutela della salute, lavoro pubblico e copertura finanziaria, ponendosi pertanto in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 9, 81 e 117, secondo comma, lettera l) e s), e terzo comma, della Costituzione. (segue) (Com)