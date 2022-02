Sardegna, sì del Consiglio regionale alla manovra finanziaria 2022-24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais: “Un provvedimento molto atteso, che contiene importanti azioni varate dalla Giunta regionale e che darà un aiuto concreto ai sardi ancora fortemente provati dalla crisi generata dalla pandemia – ha detto Pais - Tanti gli interventi corposi e coraggiosi che riguardano il sostegno dell'agricoltura e del mondo delle campagne, il lavoro e la stabilizzazione dei lavoratori precari, l'agenzia Forestas, il commercio, la sanità, le risorse per lo scorrimento della graduatoria di Resisto, il fondo istituito per le imprese più colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Ma di grande valore la misura, inedita, di lotta allo spopolamento dei piccoli comuni, che prevede incentivi diretti al sostegno familiare, alla natalità e alle attività economiche ”. Pais, dopo l’approvazione, ha ricordato che questa legge di stabilità, a grande caratura politica, è un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi di protezione e rilancio di ogni settore della Sardegna: “Il presidente Solinas e la Giunta sono già al lavoro - ha concluso Pais - per preparare ulteriori provvedimenti a sostegno dei comparti economici strategici, lavoro e famiglie, a cui il Consiglio, come in questo caso, garantirà il suo miglior contributo in termini di approfondimento e velocità di approvazione”. (Rsc)