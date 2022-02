Ucraina: Consiglio europeo, nessuno spazio a utilizzo forza per cambiare confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è posto nel 21esimo secolo per l'uso della forza per cambiare i confini. E' quanto si legge nel nono paragrafo delle conclusioni del Consiglio europeo sull'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina. "Il Consiglio europeo crede fermamente che l'uso della forza e della coercizione per cambiare i confini non abbia posto nel 21mo secolo. Tensioni e conflitti dovrebbero essere risolti esclusivamente attraverso il dialogo e la diplomazia. L'Ue continuerà a cooperare strettamente con i vicini e ribadisce il suo fermo sostegno e il suo impegno nei confronti della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia e della Repubblica di Moldova. Continuerà un forte coordinamento con partner e alleati, in seno all'Onu, all'Osce, alla Nato e al G7", hanno specificato i Ventisette. "Il Consiglio europeo invita a portare avanti i lavori sulla preparazione e la prontezza a tutti i livelli e invita la Commissione, in particolare, a presentare misure di emergenza, anche in materia di energia" e "il Consiglio europeo resterà preso dalla questione", hanno concluso i leader. (Beb)