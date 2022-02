Ucraina: Moldova, Parlamento approva dichiarazione stato di emergenza per 60 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Moldova ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza per 60 giorni alla luce del conflitto scoppiato in Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". Secondo quanto dichiarato dal presidente del Parlamento di Chisinau, Igor Grosu, 88 deputati su 104 hanno votato a favore della dichiarazione dello stato di emergenza. La Moldova ha annunciato oggi la chiusura del suo spazio aereo e la presidente Maia Sandu ha esortato i cittadini moldavi in Ucraina a tornare in patria, assicurando che tutte le istituzioni statali moldave sono in allerta.(Rob)