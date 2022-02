Ucraina: Biden, risposta a Russia da coalizione che rappresenta metà economia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risposta alla aggressione che la Russia ha sferrato nei confronti dell'Ucraina, gli Usa "non sono soli", ma parte di una coalizione che rappresenta "metà dell'economia mondiale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annunciando una nuova serie di sanzioni in risposta all'aggressione lanciata da Mosca nella notte. "Abbiamo costruito per mesi una coalizione che rappresenta la metà dell'economia mondiale, con 27 Paesi dell'Unione Europea, il Giappone, il Canada e altri paesi. Un modo per amplificare l'impatto congiunto delle misure", ha spiegato Biden. Le sanzioni recheranno "gravi costi all'economia russa", ha detto Biden spiegando che sono state programmate per "massimizzare l’impatto a lungo termine sulla Russia e minimizzare quello sugli Usa e i loro alleati". (Nys)