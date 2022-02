Ucraina: Guerini, Italia sostiene decisioni assunte dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene pienamente le decisioni assunte dalla Nato e parteciperà alle misure di rafforzamento della deterrenza che l'Alleanza Atlantica ha previsto. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in merito alle misure di rafforzamento degli assetti italiani Nato dopo l'evoluzione della crisi russo-ucraina. "Abbiamo dato la nostra disponibilità a incrementare ed estendere la nostra presenza nei dispositivi a cui già partecipiamo sul fianco est (eFP in Lettonia, air policing in Romania e assetti navali nelle Standing Naval Forces)", recita un comunicato diffuso dal ministero della Difesa. "Così come abbiamo assicurato la nostra disponibilità a partecipare con i nostri contingenti in ulteriori missioni di rassicurazione e deterrenza sul fianco sud est, che saranno eventualmente previste dall'Alleanza. Lo strumento militare italiano è chiaramente impegnato anche nelle misure di aumento della prontezza operativa dell'Alleanza”, ha concluso il ministro.(Com)