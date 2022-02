Ucraina: Biden annuncia nuove truppe in Germania, difenderemo ogni centimetro di territorio Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare nuove truppe in Germania, con la promessa che difenderanno con tutte le forze "ogni centimetro di territorio" della Nato. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel suo discorso alla nazione sull'invasione della Russia in Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha ricordato il suo impegno di domani al summit della Nato, durante il quale i 30 leader alleati "riaffermeranno la comune solidarietà" e "prepareranno i prossimi passi" per rafforzare l'Alleanza. "La Nato - ha osservato Biden - è più unita e più determinata che mai". Il presidente Usa ha anche riferito di aver parlato con il suo segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e con il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate, generale Mark Milley, per discutere il possibile invio di forze addizionali in Europa qualora necessario. (Nys)