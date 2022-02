Ucraina: Biden, colpiremo anche capacità di finanziare sviluppo tecnologico esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni pensate in risposta all'aggressione sferrata contro l'Ucraina colpiranno, tra le altre cose, la possibilità di finanziare lo sviluppo tecnologico dell'esercito russo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Colpiremo la possibilità di finanziare e far crescere l'esercito", la possibilità di competere nello "sviluppo tecnologico", ha sottolineato il presidente Usa. "Sarà un duro colpo al tentativo di Mosca di modernizzare le forze armate. E sarà un duro colpo alle ambizioni strategiche di lungo termine di Putin", ha aggiunto. (Nys)