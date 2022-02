Ucraina: Borrell, creare maggioranza Onu contro aggressione russa e per sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario creare una maggioranza all'Assemblea generale dell'Onu che condanni l'aggressione russa e concordare sanzioni contro Mosca. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando al Consiglio europeo straordinario. "La giornata è iniziata presto e dalle cinque del mattino sto cercando di raggiungere quanti più Paesi in tutto il mondo per costruire un fronte contro l'aggressione della Russia e creare una maggioranza nella assemblea Onu per condannare la Russia. Sappiamo che la Russia ha il veto nel Consiglio di sicurezza, ma" la condanna "deve essere votata nell’Assemblea generale", ha detto Borrell. Per questo, "sto raggiungendo quanti più Paesi possibile nel mondo per creare un fronte di persone che vogliono proteggere la sovranità delle nazioni, la libertà delle persone, l'integrità dei confini", ha spiegato. "Secondo, bisogna concordare le sanzioni che più o meno sono concordate e ora devono essere decise dai leader. E domani formalmente saranno concordate dal Consiglio Affari esteri su mia proposta", ha concluso, dal momento che le sanzioni devono essere concordate all'unanimità dai ministri degli Affari esteri dell'Ue. (Beb)