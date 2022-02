Ucraina: Biden, Russia pagherà aggressione a caro prezzo su piano economico e strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia pagherà l'invasione dell'Ucraina "a caro prezzo", sia dal punto di vista economico che da quello strategico: gli Stati Uniti lo assicureranno. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel suo intervento alla nazione dopo l'attacco militare russo in Ucraina. Secondo il capo della Casa Bianca, l'aggressione a Kiev "renderà la Russia più debole e il resto del mondo più forte". "La storia ci mostra che spesso rapide conquiste territoriali vengono perdute durante l'occupazione. Il popolo ucraino ha conosciuto 30 anni di indipendenza e non tollererà chiunque tenti di riportare indietro il suo Paese", ha ammonito Biden. Il presidente Usa ha ammesso che "si tratta di un momento pericoloso per tutta l'Europa" e per "la libertà nel mondo", ma ha anche sottolineato come oggi tutti possano vedere quello che il presidente russo Vladimir Putin ha in mente: il "desiderio di un impero", da perseguire "con qualunque mezzo necessario", anche "bullizzando i Paesi vicini e cambiando i confini con la forza". Una visione alla quale gli Stati Uniti "si oppongono con tutta la loro forza". "Noi e i nostri alleati siamo più uniti e più determinati che mai. La Russia pagherà caro l'aggressione dell'Ucraina, dal punto di vista economico e strategico. Ce ne assicureremo. Libertà, democrazia, dignità umana sono forze molto più potenti, che non possono essere calpestate da Putin e dal suo esercito. La libertà prevarrà", ha affermato Biden. (Nys)