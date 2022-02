Covid: Bologna (CI), sosteniamo linea rigore e prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Coraggio Italia “abbiamo sempre sostenuto una linea di rigore e prudenza con la consapevolezza che non siamo ancora usciti dalla pandemia, ma che grazie alle vaccinazioni abbiamo attutito il colpo di un virus come Omicron che ha una diffusività ingente e continua ad incontrare una popolazione suscettibile ancora molto numerosa". Lo afferma Fabiola Bologna, deputata di Coraggio Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto al dl Covid. "Per questo - prosegue - nel lungo periodo dobbiamo mantenere alta l'attenzione per intercettare il virus”. “Se diventasse endemico, potrebbe avere delle recrudescenze nella stagione autunnale-invernale rendendo necessario prendere provvedimenti per difendere i più fragili e non sovraccaricare il sistema sanitario", aggiunge. "Nel breve periodo - conclude Bologna - guardiamo alla prossima primavera-estate, con un graduale e programmato superamento delle restrizioni con molta prudenza, affidandoci ai dati scientifici e alla esperienza di questi anni". (Rin)