Ucraina: "The Economist", l'unità della Nato potrebbe mettere in difficoltà Putin

- L'unità della Nato potrebbe questa volta mandare un messaggio decisivo al presidente russo Vladimir Putin che ha fortemente spinto per l'invasione dell'Ucraina. È quanto scrive il settimanale britannico "The Economist" nell'articolo di copertina del suo nuovo numero. Questa mattina Putin ha ordinato alle sue truppe di invadere il suo vicino, dopo settimane di minacce e l'ammassamento di militari ai suoi confini. Come riferisce il settimanale, a giudicare dal suo discorso, tenuto poco prima di lanciare i primi missili contro l'Ucraina, il presidente russo attribuisce tutto questo alle "bugie" dell'Occidente, definendo i paesi Nato come "ipocriti", nonché sostenitori di un "genocidio" contro il popolo russo nelle regioni del Donbass precedentemente occupate. Pare infatti, riflette "The Economist", che Putin non voglia solo rivendicare le due regioni di Donetsk e Luhansk ma puntare a conquistare tutta l'Ucraina, proprio come i rapporti dell'intelligence statunitense e britannica avevano sostenuto in precedenza. Se dovesse succedere questo poi, Putin potrebbe voler lanciare un attacco (questa volta di natura cyber) ai Paesi occidentali "ma solo perché intimorito dalla minaccia che questi rappresentano per lui". È anche per questo che, si legge, il presidente russo ha messo sul tavolo motivazioni come "la difesa della libertà dei cittadini russi", per giustificare un "assalto non provocato ad uno stato sovrano democratico vicino". (segue) (Rel)