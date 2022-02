Ucraina: "The Economist", l'unità della Nato potrebbe mettere in difficoltà Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il settimanale, infatti, il leader russo sarebbe "ossessionato dal potere dell'alleanza Nato". Le sanzioni che attendono la Russia sono, come spesso ribadito dai leader mondiali, soprattutto di tipo economico e, una volta poste in essere, in qualche modo isoleranno la Russia dai mercati globali. Le sanzioni, tuttavia, sottolinea il settimanale, avranno grosse ripercussioni anche sull'Occidente, a partire dal prezzo del greggio che proprio oggi ha superato i 100 dollari (89 euro) a litro. I Paesi della Nato, però, hanno fatto capire a Putin che a tali conseguenze sono già preparati e questo potrebbe essere già un primo forte segnale, per il presidente russo, della forza dell'alleanza. In secondo luogo, si legge su "The Economist", la Nato dovrebbe cogliere l'occasione per dimostrare a Putin che il supporto verso l'Ucraina è reale, sia continuando a offrire armi per l'autodifesa e asilo politico ai rifugiati, sia "schierando immediatamente la sua forza di 400 mila uomini negli Stati vicini. Queste truppe aggiungeranno credibilità alla dottrina che un attacco a un Paese membro è un attacco a tutti". (Rel)