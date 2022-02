Germania: ministra Esteri Baerbock critica politica Occidente verso Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha criticato la politica attuta nei confronti della Russia dai Paesi occidentali. Intervistata dall'emittente televisiva “Zdf” sull'attacco di Mosca contro l'Ucraina, l'esponente dei Verdi ha affermato che l'Occidente avrebbe dovuto isolare con maggiore chiarezza il presidente russo, Vladimir Putin. “In passato, evidentemente non lo abbiamo detto in maniera sufficientemente chiara e significativa”. Alla domanda se l'Occidente sia stato ingenuo o debole nei confronti di Putin, Baerbock ha risposto: “Sì e no”. Secondo la ministra degli Esteri tedesca, con l'invasione dell'Ucraina, il presidente russo sta seguendo “un copione, pianificato da tempo”. Tuttavia, affrontare Putin in maniera “anche due volte più dura” non è necessariamente promettente, poiché si rischiano sviluppi “totalmente illimitati”. Allo stesso tempo, Baerbock ha respinto le critiche ai precedenti governi federali per la loro politica verso la Russia, osservando che “non è il momento di puntare il dito contro qualcuno”. È più importante “affrontare Putin uniti”, ha infine dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, definendo “disumane” le azioni del presidente russo. (Geb)