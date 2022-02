Ucraina: premier Slovenia Jansa, scelta più importante è dare prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta più importante è dare all'Ucraina una prospettiva europea. Lo ha detto il primo ministro sloveno Janez Jansa entrando al Consiglio europeo straordinario. "Penso sia una riunione molto importante", ha detto Jansa. "Dobbiamo aiutare il governo e il popolo dell'Ucraina a difendersi. Li dobbiamo aiutare con aiuto umanitario, economico e anche militare", ha spiegato il premier, secondo il quale è necessario "decidere sanzioni il più severe possibile" contro la Russia, affinché "senta il prezzo di questa aggressione" all'Ucraina. Ma "la decisione più importante che l'Ue possa prendere nel più breve tempo possibile è quella di dare all'Ucraina una prospettiva europea" e che questo avvenga "entro il 2030", ha proseguito. Per questo "con il primo ministro polacco abbiamo firmato una lettera" per gli altri leader Ue e per il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, "per fare questa proposta" e "proponiamo lo stesso approccio per la Georgia, la Moldova e i Balcani occidentali", ha evidenziato. "Dobbiamo imparare dalla storia dell'ultimo decennio e cioè il fatto che se non si allarga lo spazio della libertà e della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, lo farà qualcun altro", ha concluso il primo ministro Jansa. (Beb)