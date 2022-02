Energia: Germania, terminale Gnl di Stade operativo al più presto dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terminale per l'importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) in Germania, che verrà realizzato a Stade, dovrebbe entrare in funzione “al più presto alla fine del 2026”. A pieno regime, secondo il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, l'impianto potrebbe coprire “poco più del dieci percento del fabbisogno di gas naturale” del Paese. Fino a 12 miliardi di metri cubi di Gnl dovrebbero essere immessi nella rete del gas. Per il progetto sono previsti investimenti per 800 milioni di euro. Inoltre, sono stati mobilitati 150-200 milioni di euro per gli impianti portuali pubblici. A oggi, la Germania è priva di terminali per il Gnl, che acquista da altri Paesi in Europa dotati di tale infrastruttura. Oltre a Stade e Wilhelmshaven in Bassa Sassonia, come sede de primo terminale tedesco per il Gnl è in discussione Brunsbuettel in Schleswig-Holstein. (Geb)