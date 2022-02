Governo: Cdm approva tre decreti attuazione di norme europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 24 febbraio 2022, alle ore 11:20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario, il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, su proposta del presidente Mario Draghi e dei ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione di direttive europee. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei ministri proponenti. Attuazione della direttiva 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell’Unione (ministro dell’Economia e delle finanze). La direttiva modifica i regimi di imponibilità ed esenzione, ai fini dell’Iva e dell’accisa, di operazioni poste in essere nell’ambito degli sforzi di difesa comune dell’Unione e della Nato, in modo da migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione. (segue) (Com)