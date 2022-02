Governo: Cdm approva tre decreti attuazione di norme europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attuazione della direttiva (Ue) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (ministro per le disabilità, ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, ministro dello Sviluppo economico, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili). La direttiva in attuazione mira a migliorare l’accessibilità accessibilità a determinati prodotti o servizi delle persone con disabilità. I prodotti a cui si applica la direttiva sono: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici; determinati terminali self-service; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (e-reader). In termini di servizi, invece, la direttiva si applica a: servizi di comunicazione elettronica; servizi di accesso a media audiovisivi; alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili; terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali; servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati; servizi di commercio elettronico. Vengono individuati requisiti di accessibilità armonizzati e gli Stati membri vengono incaricati di provvedere affinché siano immessi sul mercato solo i prodotti e vengano forniti solo i servizi conformi a tali requisiti. (segue) (Com)