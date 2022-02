Governo: Cdm approva regolamento su sicurezza navigazione e vita umana in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 24 febbraio 2022, alle ore 11:20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi con decreto del presidente della Repubblica, che introduce modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza del Consiglio.(Com)