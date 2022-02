Ucraina: Biden, nostre sanzioni stessa efficacia di stop a sistema Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di sanzioni adottato dagli Stati Uniti per rispondere all’aggressione russa in Ucraina ha la stessa efficacia dell’esclusione di Mosca dal sistema Swift. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Washington. "Le sanzioni che abbiamo imposto su tutte le loro banche hanno le stesse conseguenze, anche maggiori, della misura (di blocco) su Swift". L’inquilino della Casa Bianca ha precisato che l’ipotesi di tagliar fuori Mosca dal sistema finanziario in questione "rimane sul tavolo". "In questo momento - ha detto Biden - non è una posizione che il resto d'Europa desidera prendere".(Nys)