22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla firma del "Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per il contrasto all'evasione fiscale". Saranno presenti Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, il generale Virgilio Pomponi, Comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, Francesco Greco, consigliere per la Legalità di Roma Capitale e la vice sindaco Silvia Scozzese.Roma, Musei capitolini (ore 11)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visiterà il Rione Celio e il Rione Esquilino. Saranno presenti l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, l'assessore Cultura Miguel Gotor, l'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, il coordinatore Progetto rilancio dei Fori Imperiali Walter Tocci, la Presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi.Skatepark-Parco del Colle Oppio (ore 14:30)Basilica di San Clemente, via San Giovanni in Laterano 122 (ore 15)New Jersey, via Manzoni 24 (ore 15:30)Centro accoglienza, via Galilei 57 (ore 15:45)Piazza Vittorio angolo via Mamiani (ore 16:15)- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla Lectio Magistralis di Oscar Farinetti. Roma, Luiss Guido Carli in viale Pola, 12 (ore 17)- Il sindaco Roberto Gualtieri sarà presente alla fiaccolata per la pace in solidarietà del popolo ucraino che dal Campidoglio arriverà al Colosseo. (ore 18) (segue) (Rer)