- Per la crisi in Ucraina “serve una risposta politica: l’Ue e la Nato dovrebbero indicare un ‘inviato speciale’ e credo che ci sia solo una personalità politica per farlo ed è Angela Merkel. Questa sarebbe una cosa importantissima per dare una risposta sostanziale a Putin e parlare con una voce sola”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a “Radio Leopolda”. (Rin)