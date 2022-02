Ucraina: vicecapo missione in Italia a "Nova", Russia attacca anche obiettivi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Russia ha lanciato una nuova guerra, un conflitto armato su vasta scala nel cuore dell'Europa. Lo afferma Oksana Amdzhadin, vicecapo della missione diplomatica ucraina in Italia, a "Nova" commentando l'avvio dell'invasione russa in Ucraina. "Il paese aggressore ha attraversato i confini, lanciato missili sulle città, attaccato con aviazione, carri armati e artiglieria. La Russia attacca simultaneamente l'Ucraina da est, sud, nord e per via aerea. Per il momento le battaglie continuano in quasi tutto il Paese", aggiunge. "Le Forze armate russe non stanno attaccando solo le infrastrutture militari, ma stanno anche lanciando attacchi rapidi contro obiettivi civili. Dalla Bielorussia sono entrate nel territorio ucraino le truppe terrestri, e sono stati lanciati quattro missili balistici che hanno colpito l'Ucraina. Queste sono le prove della grande guerra che la Russia ha lanciato contro l'Ucraina con l'aiuto della Bielorussia", prosegue Amdzhadin. "Un’altra notizia preoccupante è che le Forze armate russe hanno preso la centrale nucleare di Chernobyl. Questo cambia in modo significativo il quadro di ciò che sta accadendo in Ucraina", sottolinea la diplomatica.(Res)