Infrastrutture: Dubai, lanciato progetto da 38 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dubai Maritime City (Dmc) ha lanciato un progetto da 140 milioni di dirham (circa 38,1 milioni di dollari) per sviluppare le sue infrastrutture, nel quadro della strategia dell'emirato di diventare un centro marittimo globale. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". L'iniziativa è quella di migliorare le strade e le strutture disponibili nell'area e rafforzare l'immagine di Dmc come hub marittimo multiuso. Dmc, l'hub marittimo di Dp World, ha una "gamma diversificata di strutture industriali e commerciali", ha affermato Sultan Ahmed Bin Sulayem, presidente del gruppo e amministratore delegato di Dp World. “Il tempestivo lancio del progetto infrastrutturale fa parte del nostro impegno per migliorare la crescita del settore marittimo degli Emirati Arabi Uniti. I nuovi ammodernamenti porteranno sicuramente a un cambiamento radicale", ha affermato. (Res)