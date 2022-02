Ucraina: vicecapo missione in Italia a "Nova", grazie ambasciatori Ue, ora sanzioni durissime da Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina aspetta le "sanzioni durissime" contro la Russia da parte del Consiglio europeo. Lo afferma Oksana Amdzhadin, vicecapo della missione diplomatica ucraina in Italia, a "Nova" commentando l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. "Ringraziamo gli ambasciatori e il corpo diplomatico dell’Ue a Roma per questo segno di solidarietà e dell’unità. Riuniti presso la nostra ambasciata sull’iniziativa dell’ambasciatore di Francia Christian Masset hanno espresso il pieno sostegno al nostro paese e la vicinanza al popolo ucraino", dichiara Amdzhadin. "È molto importante ma dobbiamo capire che è ora di reagire. Aspettiamo sanzioni durissime contro la Russia, nel corso della riunione straordinaria di oggi del Consiglio europeo. Chiediamo inoltre ai nostri partner di dare il massimo sostegno all’Ucraina non solo dal punto di vista politico ma anche fornire l’assistenza tecnico-militare, finanziaria e umanitaria", conclude la diplomatica. (Res)