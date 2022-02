Ucraina: Blinken con Borrell, Usa e Ue affiancati in forte condanna ad attacco Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Unione Europea sono affiancati nella condanna all'attacco "premeditato, non provocato e ingiustificato" che la Federazione Russa ha sferrato nella notte sull'Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, riferendo del colloquio avuto con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Assieme ad altri partner nel mondo, imporremo severi costi alla Russia, per renderla responsabile" dell'attacco. (Nys)