Ucraina: Pakistan, Khan si rammarica per mancata soluzione diplomatica

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, ha avuto un colloquio oggi a Mosca col presidente della Russia, Vladimir Putin, sulle relazioni bilaterali e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Nell’occasione Khan “si è rammaricato per l’ultimo sviluppo tra Russia e Ucraina e ha affermato che il Pakistan sperava che la diplomazia potesse evitare un conflitto militare”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano. Il leader di Islamabad ha sottolineato che “il conflitto non è nell’interesse di nessuno e che i Paesi in via di sviluppo sono sempre i più colpiti economicamente in caso di conflitto” e ha espresso la convinzione che “le controversie debbano essere risolte attraverso il dialogo e la diplomazia”. (Inn)